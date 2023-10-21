High School Football Week 9 Highlights and Scores

By Scott Rossman, Braden Maloy, Colin Ochs, Austin Maida, Dekevion Gause and Daniel Nyman
Published: Oct. 20, 2023 at 10:54 PM CDT|Updated: 13 minutes ago
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PANAMA CITY, Fla. (WJHG/WECP) -

HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE/WEEK 9

THURSDAY

FREEPORT 43 BAKER 42

CHOCTAW 49 WASHINGTON 7

FRIDAY

PORT ST. JOE 40 FRANKLIN 0

LEON 7 NICEVILLE 62

FAMU 20 WEWAHITCHKA 26

BLOUNTSTOWN 18 NORTHVIEW 7

LINCOLN 63 ARNOLD 0

HOLMES 41 LIBERTY 0

BOZEMAN 25 CHIPLEY 24

JEFFERSON 30 VERNON 43

FWB 35 BAY 0

DESTIN 20 HILLIARD 19 F/OT

PATAULA 6 COTTONDALE 46

CRESTVIEW 49 MILTON 22

NORTH BAY HAVEN 45 GRACEVILLE 26

GEORGIA CHR. 7 ROCKY BAYOU 28

GADSDEN 42 WALTON 43 F/2OT

MARIANNA 43 PIKE 14

OFF; MOSLEY, SOUTH WALTON, SNEADS, RUTHERFORD

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