High School Football Week 9 Highlights and Scores
Published: Oct. 20, 2023 at 10:54 PM CDT|Updated: 13 minutes ago
PANAMA CITY, Fla. (WJHG/WECP) -
HIGH SCHOOL FOOTBALL SCHEDULE/WEEK 9
THURSDAY
FREEPORT 43 BAKER 42
CHOCTAW 49 WASHINGTON 7
FRIDAY
PORT ST. JOE 40 FRANKLIN 0
LEON 7 NICEVILLE 62
FAMU 20 WEWAHITCHKA 26
BLOUNTSTOWN 18 NORTHVIEW 7
LINCOLN 63 ARNOLD 0
HOLMES 41 LIBERTY 0
BOZEMAN 25 CHIPLEY 24
JEFFERSON 30 VERNON 43
FWB 35 BAY 0
DESTIN 20 HILLIARD 19 F/OT
PATAULA 6 COTTONDALE 46
CRESTVIEW 49 MILTON 22
NORTH BAY HAVEN 45 GRACEVILLE 26
GEORGIA CHR. 7 ROCKY BAYOU 28
GADSDEN 42 WALTON 43 F/2OT
MARIANNA 43 PIKE 14
OFF; MOSLEY, SOUTH WALTON, SNEADS, RUTHERFORD
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