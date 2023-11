2023 High School State Playoff Brackets

PANAMA CITY, Fla. (WJHG/WECP) -

ALL FIRST ROUND GAMES THIS FRIDAY (11/10) AT 7PM

1R Class - Region 1 (Higher Seed Hosts)

1. Bozeman - Bye

2. Holmes - Bye

3. Chipley vs. 6. Vernon

4. Jay vs. Northview

1R - Region 2 (Higher Seed Hosts)

1. Blountstown - Bye

2. Port St. Joe - Bye

3. Aucilla Christian vs. Wewahitchka

4. Sneads vs. Cottondale

2S - Region 1 (Higher Seed Hosts)

1. Walton vs. 8. South Walton

2. Wakulla vs. 7. Gadsden County

3. Florida High vs. 6. Marianna

4. Pensacola Catholic vs. Suwannee

3S - Region 1 (Higher Seed Hosts)

1. St. Augustin vs. Middleburg

2. Lincoln vs. Matanzas

3. Choctaw vs. Columbia

4. Pine Forest vs. Escambia

4S - Region 1

1. Buchholtz vs. 8. Mosley

2. Niceville @ 7. Nease

3. Bartram Trail @ 6. Navarre

4. Ponte Vedra vs. 5. Creekside

